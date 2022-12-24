日本前首相安倍晉三於今年7月，在奈良市遭人槍擊身亡，關係人士透露，42歲的槍手山上徹也精神鑑定結果已經出爐，判定他具有刑事責任能力，奈良地檢預計在明年1月13日前，依殺人罪嫌將他起訴。

據《產經新聞》報導，山上徹也在接受調查時指出，他的母親沉迷世界平和統一家庭連合（原先為統一教）導致家庭破碎，使他對該宗教深惡痛絕，他認為安倍與統一教有關連，決定痛下殺手。他在犯案前日寫信給網友時，也提及「安倍不是我的敵人，只不過是統一教的象徵性人物」。

安倍晉三於日本當地時間7月8日上午11點半左右，在奈良市近鐵大和西大寺車站前演講時，遭到山上徹也持槍攻擊，送醫後不治身亡。警方當場依殺人未遂嫌疑逮捕，於10日改以殺人嫌疑將他移送法辦。

檢方考慮到山上徹也的刑事責任能力可能會引發爭議，於7月25日到11月29日的4個月間，對他進行精神鑑定。醫生與山上徹也面談後，調查他在事件發生當時的精神狀態。為了進行更慎重的判斷，檢方後來也宣布延長鑑定時間。

在鑑定過程中，負責的醫生與山上徹也面談，掌握了生長經歷和生活狀況等。 地檢解釋說嫌疑人從去年春天左右開始製造槍支等，所以判斷有責任能力，因為是計劃性的謀殺。