蔡衍明愛心基金會年前送愛給到弱勢家，祝福長者度過暖心好年。（邱立雅攝）

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫（右二）送上旺福紅包，祝福個案家戶過個暖心好年。（邱立雅攝）

蔡衍明愛心基金會結合新竹縣府社會處及在地3所大學，一同為公益奉獻，讓愛傳承。（邱立雅攝）

蔡衍明愛心基金會與新竹縣府長期合作，舉辦送愛下鄉3節慰問活動，30日上午前往竹縣3戶弱勢家庭，送上旺旺米果等物資以及旺福紅包5000元，祝福弱勢家庭過個暖心好年。蔡衍明愛心基金會與新竹縣府從2009年合作迄今邁入第14年，共捐贈達3858萬元，嘉惠超過7930戶次新竹縣弱勢家庭。當天上午首個受助長輩蔡先生感謝大家幫助，還稱基金會成員是「台北來的貴人」。

蔡衍明愛心基金會舉辦送愛下鄉3節慰問活動，愛心列車巡迴全台，首站就到新竹縣送愛心。此次在新竹縣活動捐助總經費達150萬元，受益弱勢家庭共300戶，每戶都可獲贈旺福紅包5000元。受助名單由新竹縣府社會處、明新科大、中國科大及敏實科大共同評估符合弱勢濟助條件者，再推薦予該基金會列冊扶助，期將善款作最充分發揮。

30日上午眾人訪視3名家戶，第一個案家蔡先生為69歲獨居長者，經濟仰賴中低老人生活津貼，除3餐必須自理，水電瓦斯及醫療費均獨力負擔，生活入不敷出。蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫送上物資與紅包，並關懷蔡先生住家環境，讓蔡先生樂得直呼「台北來的貴人」。

接著前往北埔關懷72歲莊先生，該個案領有重度身心障礙，並與雙眼全盲的次子租屋同住生活。莊先生患有心血管疾病、左眼黃斑部病變，平時仰賴中低老人生活津貼。蔡衍明愛心基金會與敏實科大學生一同送上物資與紅包，盼父子倆過個溫暖好年。

最後一名訪視的個案為38歲謝先生，雖從事機車行助理工作每月有固定收入，但獨自撫養兩名未成年子女，還要照顧64歲疑似罹患失智症父親，生活開銷相當吃緊，且謝先生日前突然昏倒，送醫發現是腦中風，如今仍在加護病房治療中，對家庭經濟更是雪上加霜，竹北社福中心社工也已積極協助。

縣府祕書長陳季媛說，希望受助的弱勢家庭能夠不被環境所困，將來生活改善時也能回饋社會。同時也期待有更多民間企業繼續給予新竹縣支持，用大愛共行的理念，一同為照顧社會弱勢努力。祝福每位新竹縣鄉親，家家戶戶都能過一個平安快樂的好年。