縣長楊文科從新竹縣反生命園區自救會長賴阿良手中接下陳情書。（羅浚濱攝）

新竹縣元旦升旗典禮有民間團體上千人到縣府前廣場參加外，新竹縣反生命園區自救會約80位民眾則持「反」字等標語參與，見縣長楊文科前來高喊「縣長好！」楊文科和自救會成員打招呼合影，並從自救會長賴阿良手中接下陳情書，過程平和。

楊文科表示，有些鄉親不了解實際情形，所提出的數據，縣府都經過研究討論，會傾聽接受鄉親提出的問題，好好檢討研究，好的會參考，不對的會澄清和說明，「相信只要我們誠意，誠懇地溝通，一定會得到他們的支持！」

新竹縣反生命園區自救會民眾到達縣府前廣場時，警方規畫右側做為陳抗區域，楊文科到升旗典禮會場後，立刻走向陳抗議區接受陳情，自救會民眾見楊文科接見，不斷高喊「縣長好！」楊文科也展笑顏向自救會民眾揮手，接下陳情書，並與陳情民眾合影。

自救會發言人郭台貴表示，他們希望縣長能了解新豐及湖口居民的反對訴求，希望縣府更改生命園區規畫，改設藝文展演中心或特色親子公園，並希望1個月內能回應，舉辦說明會向新豐及湖口居民說明。

自救會成員指新竹縣沒有再蓋第2座生命園區的需求，現有火葬場使用率僅36％、靈骨塔僅約26％，使用率低，而湖口生命園區預定地在新豐及湖口之間，又鄰近湖口交流道，一但設立對湖口及新豐交通造成衝擊。

楊文科在元旦致詞指出，這次九合一選舉完成後，他跟苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安及各自縣市議會議長都有共識，就是跨區域的治理，影響鄉親最大的，不管是在產業發展、交通或是環境改善，都需要三縣市首長和議會議長一起研究討論解決，所以會成立一個跨區域的平台，把各項問題隨時提出隨時解決。

楊文科保證在議會支持下，縣府會全力打拚，指今年是整個新竹縣最變動、最躍升、最重要一年，全中運和世界客家博覽會都會在新竹縣登場，所以他會繼續推動「五支箭」！