新竹縣近期推派5校5隊參加全國中小學客家藝文競賽中區初賽，從中區7縣市共128個參賽隊伍中脫穎而出，由成績特優的北埔國小、竹東國小、員東國中代表竹縣參加全國總決賽，順利拿下3面銅牌，縣長楊文科也親自頒發獎狀表揚，鼓勵學校再接再厲，讓學生將客語運用在日常，客語學習更生活化。

北埔國小本次表演客家童謠組曲，以童謠展現客家人在過去經濟匱乏下，仍抱持對生活的熱愛與情懷，也藉此讓學生了解家中阿公、阿婆的童年。

竹東國小則為參賽學生為此特訓2個月，強化發音、咬字、動作設計與默契，以口說寓言故事，配合客家生趣的俗諺語「敢去就一擔樵、毋敢去就屋下愁」，表達勇於挑戰的人就有成功機會。比賽時選手間完美的配合，化解忘詞危機，並以精煉的客語口條與穩健台風勇奪客語口說藝術類項目國小高年級組第3名。

員東國中是本次竹縣唯一參賽的國中組，由兩名選手以一搭一唱，將經典老歌《客家本色》歌曲與口說藝術結合，自然展現竹東海陸腔的特色，生動活潑的表演獲得評審好評，獲客語口說藝術類國中組第3名。

新竹縣為客家大縣，縣內有7成是客家人，楊文科認為語言失、文化滅、族群亡，因此積極復興客語，將客語推動與客家文化保存列為施政重點，打造客語友善環境、成立新竹客家學苑、舉辦各類客家節慶活動等，本次也看到竹縣學校參與客委會競賽表現十分傑出，呈現達成竹縣客語向下扎根的優秀成果。