為深化在地體驗並推動城市及社區文化共生，台中悅樂今年聚焦台中舊城發展文化脈絡與在地品牌串聯，首季與台中當地、深耕台日藝術交流「綠光+marüte」跨界策展，運用飯店一樓悅樂咖啡及地下二樓共享空間，自1月14日自3月31日推出「日日薰陶策展計畫」，接連邀請oshow、寺岡奈津美（Teraoka Natsumi）兩位日本當代人氣插畫藝術家作品來台展出，期間也將搭配限定住房專案及悅樂咖啡全新飲品，引領旅客近距離欣賞兩位新銳藝術家以獨特筆觸所繪製的插畫作品。

台中悅樂配合展期將於1月14日至2月24日，開放首波聯名「日日薰陶 × oshow」住房專案，入住期間可品嚐包含選用日本京都宇治百年製茶園的日式焙茶／抹茶系列飲品、台中星野製菓銅鑼燒的日式午茶組，並獲得藝術家oshow限量周邊明信片組，平日雙人房自2,600元起。

悅樂咖啡全新推出春季焙茶／抹茶系列飲品，分別有歐蕾及拿鐵兩種不同選擇，單點售價為120元、140元。焙茶飲品精心嚴選多次獲得日本農林大臣獎、宇治百年的矢野製茶焙茶製作，帶有炒焙過烏龍茶香與可可香，加入鮮奶後溫潤順口。抹茶飲品則強調呈現道地日式抹茶原始茶香，口感柔順、餘韻回甘。

台中悅樂繼去年與台中百年中央書局、日式建築南園酒家策畫多條飲食生活旅遊路線，結合國境開放議題，旋即吸引包括新加坡、馬來西亞、南韓、歐美等國際自由行旅客陸續造訪，今年則以「舊城進化論」為年度命題，從日本文化、台灣美學到新住民生活等多元面向，重新詮釋台中中城百年風華與人文特色；而綠光+marüte個月策劃不同日本藝術家展覽，與台日藝術家有著長期且深刻連結，新年之初特別邀請在日本年輕族群中極受歡迎的兩位藝術家作品首次入駐台中悅樂旅店，帶領旅人透過飯店深度探索旅行即生活的獨特體驗。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪～8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。