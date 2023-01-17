台中榮民總醫院緩和療護病房日前進行整修，於17日上午10時舉辦開幕儀式，以符合明亮、寬敞、安靜、溫暖、生命之設計考量為安寧病房空間主軸。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮民總醫院緩和療護病房啟用至今近20年，為提供更優質的照護環境日前進行整修，於17日上午10時舉辦開幕儀式，台中榮總家庭醫學部主任許碧珊說，緩和療護病房提供末期病人全人照護，此次將空間改造成半開放式，讓光穿透進來，希望傳遞出「生生不息」的信念。

台中榮民總醫院緩和療護病房整修完成，17日上午10時舉辦開幕儀式，參與貴賓一同寫下心願小卡，傳達對新空間的祝福。（潘虹恩攝）

台中榮民總醫院緩和療護病房整修完成，17日上午10時舉辦開幕儀式，參與貴賓寫下心願小卡並掛上許願樹。（潘虹恩攝）

台中榮總家庭醫學部主任許碧珊說，緩和療護病房提供末期病人生理、心理、社會及靈性的全人照護，過去這個空間較封閉，有厚度的門片阻絕了一些光線，現在改造成半開放式的，讓光線不會受到侷限穿透進來，也希望這個空間傳遞出「生生不息」的信念。

台中榮總家庭醫學部醫師胡中傑說，安寧病房主要是照顧末期病人的地方，希望這個空間能帶給病人和家屬療癒的環境，同時提供生命力和希望，包括重新鋪設的魚池及生氣蓬勃的植栽，都為緩和療護病房的靜謐增添活力。

在緩和醫護病房的走廊、會客廳中，可見許多藝術作品展示，台中榮總藝術心理治療師王華雯說，很多人會以為在安寧病房是等著最後的時間到來，但在這裡家人也會有想一起陪伴病人的時光，有時候病人不知道怎麼說、不好意思說，或是病人已經沒有體力言語表達時，就可以用藝術媒材表達，透過共同創作的互動過程中引導他們向彼此道歉、道謝、道愛及道別。

台中榮總院長陳適安表示，感謝社會大眾的支持與捐贈，讓安寧療護傳愛種子可以持續傳遞，病房空間改造是台中榮總提供優質服務的一環，相信在教學、研究以及醫療專業各方面持續進步下，未來的日子照顧服務能夠精益求精，並落實全人照顧的理念。