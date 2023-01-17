台中47歲「光頭男」劉俊龍為躲避警方取締，駕車高速闖紅燈，釀2死一傷重大車禍，逃逸3小時仍遭警方逮捕。就有網友貼出事發前劉俊龍逆向的影片，嚇到車主當場飆出三字經，未料過沒多久就發生憾事。

網友在PTT八卦版PO出影片，車主當時規矩行駛在路上，沒過幾秒，就有一台車高速逆向衝過來，嚇得車主當場狂飆三字經：「幹XX，你看這台車」，副駕駛座的女性也傻眼：「他在幹嘛」。

原PO氣得詢問「到底有多大的勇氣才敢在有安全島的雙向道這樣高速逆向啊？」、「盧市長會出來震怒嗎？」，鄉民們看到影片也大喊太扯：「這該判殺人罪吧」。

15日晚間，劉俊龍為躲避警方取締，駕車高速並逆向逃逸，闖紅燈時撞上2輛機車，造成2死一傷重大事故，劉本人則是棄車徒步逃逸，接著轉搭小黃製造斷點，最後躲到不知情的友人家，但仍在3小時後被逮捕。據了解，劉俊龍當下並未喝酒，但疑似為吸毒後上路，恐為毒駕。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！