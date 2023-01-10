新竹縣北埔、峨眉及寶山等鄉鎮種植的柑桔，尤其是桶柑是年節最好的伴手禮，縣府10日舉辦「竹縣柑桔美食生活節」宣傳活動，縣長楊文科歡迎民眾14和15日來縣府廣場，逛市集買柑桔，還可抽iPhine14等大獎喲！

新竹縣柑桔美食生活節有柑桔美食市集、農特產品展售及柑桔野餐日。（羅浚濱攝）

北埔鄉農會總幹事莊烘岡和寶山鄉農會幹事陳信良表示，去年5、6月柑桔成長期時下雨，後有乾旱，使桶柑等各品種柑桔約減產3到4成，但品質還是相當優良。

縣長楊文科說，新竹縣柑桔年產值高達8到10 億，是新竹縣大宗的農作物，尤其是桶柑，產量佔全國的4成5，更年節送禮最好的拌手禮，今年規畫「柑桔美食節」做推廣，希望能吸引更多消費族群來選購各式柑桔和在地優質農特產品。

14和15日的柑桔美食生活節，規畫系列柑桔促銷活動，購買5斤柑桔可抽iPhine14、Apple watch SE、dyson吸塵器、液晶電視，滿20斤可兌換限量柑桔抱枕。14日開幕當天結合東方美人茶冬茶頒獎典禮。

農業處長范萬釗表示，為讓民眾響應柑桔生活節，活動會場戶外草地區，首度開放給民眾野餐，辦理「柑桔野餐日」進行野餐伂置比賽。

有小寶貝的民眾能帶孩子參加「寶寶抓柑桔計量賽」，12個月到到18個月小寶貝和19個月到24個月大寶貝，各限50名參賽，前3名都能獲柑桔禮盒、1份農特產品和紅包袋。

2天活動期間有精彩藝文音樂展演，邀請游怡婷樂園、麗小花夏日微風樂團、菲力魔術團、海風樂團及TBQ樂園表演，並有食農教育及DIY等活動，民眾並可上「新竹縣柑桔美食生活節」FB留言按讚，參加抽柑桔禮盒活動。