年關將近，血庫卻傳告急，新竹縣消防局14日辦理捐血活動，除以消防猛男為主角製作超吸睛的「熱血公益」海報外，還祭出捐血送吃到飽火鍋券，邀民眾一起捐出熱血做愛心。消防局長陳中振指出，這是連續5年在消防節前辦理捐血活動，每年都吸引300多位民眾參與，去年更募集543袋熱血，創下歷年紀錄。

為了減少民眾等候時間，消防局今年首次分2個場地同時辦理，警、義消在竹北消防分隊、一般民眾則是在竹北市千葉火鍋前的捐血車，讓民眾捐完血拿到火鍋券後，立刻就能大啖美食「補回來」。

新竹縣消防局在消防節前辦理捐血活動，消防局長陳中振率一級主管們到場捐血。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

14日上午8時不到，竹北消防分隊已擠進滿滿穿著紅色工作服的消防員及義消、救護義消及婦宣姊妹，在過年前夕顯得喜氣洋洋。陳中振也率領消防局一級主管們到場捐血。

在竹北千葉火鍋店的捐血車也同樣熱鬧滾滾，有民眾表示臨時起意，也有人指是看到消防局的猛男海報慕名而來，笑說想「看看能不能遇到本人」，對能跟著消防員一起捐血做愛心又能獲得火鍋券，都表示很開心。

特地「備血」前來的縣議員蔡志環表示，她1988年因子宮外孕大失血，當時輸了大量的血，感念默默付出的捐血人，從那之後都會定期捐血，養成捐血習慣。

陳中振說，「捐血一袋，救人一命」能幫助傷病患者挽救生命，期透過這次捐血活動，幫助血庫存量達安全指標，並拋磚引玉吸引更多民眾加入捐血的行列。

新竹縣消防局在消防節前辦理捐血活動，縣議員蔡志環特地「備血」前來。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防工程器材商業同業公會、千葉火鍋、新竹縣義消獅子會、新竹縣公務人員協會及新豐慈航太子宮共同贊助這次活動，捐血250cc就送1張千葉火鍋招待券，捐血500cc者再加送1張千葉火鍋半價券及鼎盛十里168元抵用券。