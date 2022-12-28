北市消防局表示已做好跨年晚會整備工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局表示已做好跨年晚會整備工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局表示已做好跨年晚會整備工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市跨年晚會31日下午7時即將在台北市政府前廣場登場。消防局表示，已完成信義計畫區內高風險場所的消防安全設備檢查，並訂定消防搶救計畫。活動當天共派遣水箱車、照明車及救護車等各式車輛共34輛，警義消人員176名執勤，配置於跨年晚會主舞台、101大樓南側等8處。另配合衛生局規劃的醫護站，支援救護人車，並在市府南側等3處派駐機動待命救護人員，以即時支援現場突發救護案件。

消防局表示，跨年晚會有長達300秒煙火秀，其中包含造型煙火如輪狀煙火、笑臉煙火等，共計1萬6970發。煙火施放已依爆竹煙火管理條例相關規定申請並核准在案，安檢人員已進行查核，施放前將再次確認現場安全距離、警戒防護措施及施放人員資格等。同時安排消防人員至跨年煙火觀賞熱點象山六巨石，宣導民眾避免推擠掉落，及要求101大樓針對煙火餘燼飄落熱區設置告示。

鑒於首爾梨泰院推擠事件，消防局除在各活動熱點部署人車，今年也特別於捷運站預置人員，如遇有緊急狀況，可於第一時間協助捷運站務人員疏散民眾，提醒民眾進出捷運站務必配合引導，進出站時勿推擠，並隨時注意安全。

消防局特別提醒，根據氣象預報，跨年期間受東北季風影響，大台北東側可能出現局部短暫陣雨、早晚溫差大，民眾出門前應攜帶雨具並做好保暖措施，平安迎新年。