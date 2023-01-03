行政執行署新竹分署受囑託執行紅富海非法吸金扣押物品拍賣，3日上午進行第4波拍賣。（謝明俊攝）

行政執行署新竹分署受囑託執行紅富海非法吸金扣押物品拍賣，3日上午進行第4波拍賣。（謝明俊攝）

行政執行署新竹分署受囑託執行紅富海非法吸金扣押物品拍賣，3日上午拍出勞力士女用滿天星以1百萬元拍出。（謝明俊攝）

行政執行署新竹分署受囑託執行紅富海非法吸金扣押物品拍賣，3日上午進行第4波拍賣，最高價百達斐麗錶以120萬元拍出。（謝明俊攝）

苗栗地檢署偵辦紅富海非法吸金案，扣押案件相關貴重物品囑託行政執行署新竹分署執行拍賣，3日上午舉行第4波拍賣，標的物包括了26支名貴金錶在內，其中1名民眾以1百萬元拍得1只女用勞力士滿天星金錶，要送給長輩當生日禮物，最貴的1只百達斐麗名錶，最後拍價120萬元，總共拍賣得款達968萬3千元。

苗栗地檢署囑託新竹執行分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產，去年已進行3波拍賣，每次拍賣過程都相當熱烈，結果非常成功，由於扣押物品相當多，新竹分署3日下午展開第4波拍賣，拍賣物件多達49件，包括百達翡麗、AP等26支名錶，另有多樣珠寶、金飾一併推出拍賣，鑑價總額超過1千萬元。

今日拍賣會場湧入許多民眾競標，總共拍賣45標，最後拍出43筆，扣除2件流標物件總溢價超過200萬元，全部拍定金額高達968萬3000元。

其中，一只勞力士女用滿天星金錶，結果由1名女子以1百萬元拍下，據女子私下透露，拍得的金錶將要當做是長輩的生日禮物，家中長輩事前特別叮囑務必要搶標成功，女子不負家人所託，成功搶標非常高興。

本次拍賣的名錶品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等等，由於手錶並無一定市價，會受到新舊、保存狀況及個人喜好等各種因素影響。因此，拍賣前新竹分署前曾於去年12月23日籌備一場名錶、珠寶鑑賞會，讓有興趣的民眾可以近距離搶先觀看。此舉果然奏效，今日前來參與競標的民眾，許多是之前參與鑑賞會後，才決定將心儀物件帶回家。

拍賣會從上午9時14分開始進行拍賣，原訂上午8時30分開放登記應買與閱覽，一早8時就有民眾陸續在會場外等待，許多人是從外縣市過來，現場相當熱鬧。本場最高價百達斐麗腕錶，起喊價從99萬9仟元喊到120萬元拍定。而第35標的勞力士腕錶＆相框，更是從60萬5仟元一路喊到95萬元，競標民眾先後喊價58次，競價相當激烈。

由於扣押物件只剩下擺件藝術品等，紅富海囑託拍賣物件進入倒數最後階段，有興趣的民眾請把握最後機會，想搭上這末班車的人，仍請密切注意新竹分署官方網站，新竹分署將陸續更新拍賣資訊及拍賣標的物展示影片。