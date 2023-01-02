新竹縣去年9月將敬老愛心卡擴大開放搭乘計程車服務，每月補助500元，雖廣受好評，但有很多老人家反應「看得到吃不到！」縣議員吳旭智建議敬老愛心卡能在特約商店使用，社會處長李國祿指出，正研議將每月3000元的敬老貼津及敬老愛金卡結合，發揮更大使用效益。

吳旭智表示，讓長輩搭公車使用的敬老愛心卡，增加乘搭計程車服務後廣獲民眾好評，但未使用大眾運具的長輩，完全用不到，加上每月補助500元不能累計，若未用隔月就取消，應擴大使用範圍。

吳旭智建議參考台北市敬老愛心卡可在許多特約商店折抵消費，或者跟進台中折抵民眾的看診費用，或許可讓縣府敬老愛心卡500元的補助，發揮1000元的價值效益，讓長者的福利再提升！

李國祿表示，全縣有7萬多65歲以上老人，申請敬老愛心卡的連同55歲以上原住民有5萬多人，補助長輩搭乘新竹、苗栗及中壢等客運，近3年均編列3800萬元預算，實際核銷約1600多萬元，因有餘裕及不增加預算下，去年9月6日開放補貼搭乘4大車隊的計程車。

李國祿說，敬老愛心卡每月由系統儲值補助 500元，補助搭乘計程車單趟100元，限當月使用，不能累計至次月，從開通到去年11月底，4家計程車隊共計核銷約72萬元，並根據民眾反應，預計7月開放搭乘台鐵。

李國祿說，敬老愛心卡的法源依據為新竹縣老人及身心障礙者乘車補助要點，如擴大納入食衣住行等面向，等同「縣民卡」的概念，涉及修法、經費及社會資源妥善分配等議題，更須要府內跨單位共同合作。

李國祿指出，敬老愛心卡要擴大使用範圍，在不增加社福預算原則下，有許多可能方向可以思考，如將每月補助3000元的敬老津貼匯入敬老愛心卡，該卡每月補助的500元可以累積，沒有當月使用的限制。

同時，與醫院等醫療機構和休閒場所簽約合作，讓該卡除了搭乘大眾運具外，長輩也能持卡優惠看診、裝假牙、購買輔具及休閒，讓3500元能發揮到4000元的效益，都是可能的思考方向。