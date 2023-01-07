彰化育兒補助全面更新上路了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府為協助家庭照顧兒童，減輕父母育兒負擔，補助家中育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育公共化及準公共服務，2023年起擴大補助對象，取消「排富規定」，自行照顧未滿2歲兒童育兒津貼從3000元調漲到5000元，並維持生育每胎補助3萬元，仍是全國福利最好的縣市之一。

社會處表示，育兒補助津貼和中央同步，取消申請人「最近一年度綜合所得稅率須未達20％」之限制，家庭照顧者自行照顧未滿2歲兒童每月補助育兒津貼第一胎5000元，第2胎6000元，第3胎以上7000元。

兒童送托與政府簽訂合作契約之居家托育人員、準公共托嬰中心，補助第一胎8500元，第2胎9500元，第3胎以上10500元。送托公立托嬰中心補助5500元，第2胎6500元，第3胎以上7500元。

此外，每胎生育補助，彰化縣自籌發放，仍維持全國最好的福利，和桃園等縣市，都補助到3萬元，相較隔壁台中市、南投縣1萬元，福利最好。

彰化縣各鄉鎮公所為了鼓勵生育，多各自再加碼發放設籍在鄉鎮市的補助，伸港鄉最多，補助坐月子津貼1萬6000元。北斗鎮第一胎 1萬元、第二、三胎2萬元元、第四胎及第五胎以上 3萬元、雙胞胎 6萬元、三胞胎10萬元。福興鄉

8000元。秀水鄉6600元。鹿港鎮6600元。員林市、大村鄉、埔鹽鄉、社頭鄉、溪州鄉都是6000元。彰化市、花壇鄉、永靖鄉、埔心鄉和埤頭鄉都是5000元。二水鄉和田中鎮發放禮品。