新北市長侯友宜12日宣布，新北市將於農曆過年前發放0至未滿5歲育兒津貼，而且取消排富限制，未滿5歲的幼兒每月可領5000至7000元的育兒津貼，讓家長過個「兔吉利來」的好年。

新北市政府指出，中央補助未滿2歲幼兒的公共、準公共托育補助，以及0至5歲育兒津貼，從今年1月起取消家庭所得稅稅率20％以下才能申請的條件；換句話說，取消原來的排富條款。新北市針對托育合作聯盟額外加碼的托育補助亦同步取消排富條款。

另放寬補助5歲以上就讀私立幼兒園到入國民小學前的幼兒，每個月5000元至7000元的就學補助。若孩童沒有就學，一樣能向戶籍所在地的區公所申請。

社會局指出，有關育兒津貼，第一胎每月發放5000元、第2胎6000元、第3胎7000元。新北市政府呼籲家長留意相關規定，若符合津貼請領資格，家長即可儘速向兒童戶籍地的區公所提出申請，並於津貼領取期間，定期檢視入帳情形，以維護自身權益。

如有任何問題，未滿2歲育兒津貼可洽詢社會局兒童托育科29603456分機3678、3679、3680；2至未滿5歲育兒津貼則請洽詢教育局幼兒教育科22522395。