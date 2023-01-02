為全面照顧0至2歲幼兒及其家庭，行政院公布今年起取消育兒津貼、托育補助排富規定，台南新增1600名幼兒符合條件，全市0到2歲受惠幼童達1萬9459人。南市社會局提醒，符合申請資格家長明天起可主動至戶籍所在地區公所、居家托育服務中心或托嬰中心等單位重新提出申請。

社會局指出，除發放生育獎勵金及育兒津貼外，同時積極布建友善托育服務，增加家長送托選擇，目前準公共化托育服務簽約率平均已達99％，共有86家準公共化私立托嬰中心及1568位準公共化社區保母。

此外，也設置14處公共托育家園及1處公設民營托嬰中心，預計2025年前將再建置9處公設民營托嬰中心，提供嬰幼兒家庭平價、優質、可近性的多元托育支持服務。

社會局指出，中央原本規定育兒津貼與托育補助均設有「排富規定」，若申請育兒津貼或托育補助之家戶綜合所稅率超過20％（年所得超過121萬元）不予補助，中央從今年1月起取消排富規定，凡家中育有未滿2歲兒童之家庭，皆可申請育兒津貼或托育補助，不過，這兩項補助屬申請制不得重複請領。

社會局強調，為提供家長育兒支持，去年8月起育兒津貼已調每月至少5000元，第2名子女6000元，第3名以上子女7000元；托育補助也同步調整為每月至少8500元，第2名子女9500元、第3名子女1萬500元。