前台北市長柯文哲卸任倒數時，拍板提高北市私營幼兒園學費補助，預計於今年寒假後實施。不過卻有議員發現，前任市府並未編列相關預算，更傳出中央不支持提高私幼補助，恐扣減中央對台北市學前教育經費的補助比率，對此蔣萬安17日表示，提高私幼補助也是他的政見之一，目前正積極與中央政府協調，會盡快來落實。

民進黨台北市議員吳沛憶日前表示，下個月起幼兒園即將進入第二學期，市府日前宣布提前發放來自中央預算的0至5歲育兒津貼和就學補助，而前市長柯文哲去年就宣布，私幼補助最高額度提高至2萬5880元，每月增加約2千元，預定今年第二學期執行，不過過完年後第二學期就要開始，相關預算至今尚未編列。

對此蔣萬安今出席「市府大樓B2美食區換新裝」活動，會後受訪表示，提高私幼補助也是他當時競選的政見之一，目前正積極跟中央政府協調相關事宜，會盡快來落實，也請家長與市民朋友放心。蔣萬安說，等到確定後會跟外界做詳盡說明。

不過記者也追問，中央傳出不滿北市再提高對私幼補助，可能會不利於公共化托幼的推動，因此打算扣減補助款？對此蔣萬安則表示，中央的確有相關機制，因此市府方面正在與中央積極溝通，大家都希望能夠減輕年輕人的負擔，提供更好的教育環境，這個部分都是共同努力的目標。

另外台北市都發局為推廣青銀換居，自今1月16日起新增南港區東明社會住宅一房型、二房型、三房型共5戶，作為今年度推動「青銀換居計畫」標的提供台北市長輩多元房型選擇。蔣萬安也表示，近期在幾次會議上請相關局處做完整規劃，當然也希望政策能夠落實，透過市府主動積極宣傳、媒合，希望達到預期的目標。