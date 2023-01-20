民進黨台北市議員何孟燁等人日前指控，市長蔣萬安送給議員們的新春禮盒中，有一張全家福照，質疑蔣用公帑宣傳全家，此說法隨即遭國民黨議員徐巧芯和詹為元打臉。而詹為元昨（19）日更在臉書公布一張行政院2020年所公布、印有甫宣布內閣總辭的院長蘇貞昌和夫人肖像的春節賀卡，直言「若要無限上綱的亂攻擊，那大家就魚死網破吧！」

何孟樺、林延鳳18日踢爆，收到蔣萬安所送、有其全家福合照的新年禮盒，批評蔣以台灣燈會名義夾帶自我宣傳的新年祝福賀卡。詹為元當日稍晚則發文回擊，指出該張賀卡是蔣萬安自掏腰包印製，目的是要向議員及好友分享即將迎來第三個小孩的喜悅。徐巧芯也曬出收到蔣的禮盒的照片，強調賀卡與禮盒是分開的，根本沒有所謂「外包裝是台灣燈會的宣傳，但裡面是全家福賀卡，用公帑宣傳自己全家」的狀況。

詹為元昨也在臉書發文，貼上了一張2020年行政院春節賀卡的照片，可看到賀卡上印有蘇貞昌與其夫人詹秀齡，並附上了一枚1元硬幣。

詹為元質疑，若按照民進黨議員攻擊蔣萬安的標準，那蘇貞昌是不是也浪費公帑，濫用公家資源？他更嗆聲，若要這樣無限上綱的亂攻擊，「那大家一起來魚死網破吧！」