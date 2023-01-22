近日有媒體報導指出，基隆市城際轉運站最快將於今年5月完工。但基隆市政府發言人余治明22日表示，目前已將城際轉運站列為進度重大延宕工程，至於實際狀況，將在春節連假結束，市府恢復上班後的一周內，進行專案會議，向市民報告最新工程進度。

媒體報導，指基隆市的城際轉運站最快將於今年5月份啟用，但基隆市政府發言人余治明22日表示，目前的市府團隊從未有任何官員接受媒體訪問提及「城際轉運站將在5月啟用」，且市府團隊就職後盤點基隆市政府重大工程，已將城際轉運站列為進度重大延宕工程。

余治明說，據市府團隊了解，做出上述發言的是已卸任的局處首長。基隆市政府未來會加強督促監核，讓專業團隊來替市民做好重大工程把關。

既然已將城際轉運站列為「進度重大延宕」工程，那麼對於進度延宕的相關工程，現任市府團隊目前的掌握程度，以及實際的工程進度如何？余治明表示，市府團隊將在春節連假結束，恢復上班後的一周內，進行專案會議，並向市民報告最新的相關工程進度。