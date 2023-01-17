台東縣社福津貼於春節前發放，全縣逾2.5萬人受惠。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

農曆年節前夕，為了讓弱勢鄉親能夠安心過好年，台東縣長饒慶鈴指示社會處加快行政作業並以縣款墊付，社會救助低收入戶生活扶助、身心障礙者生活補助、中低收老人生活津貼及配合中央低收入戶加發生活補助提前發放。另外，0至未滿2歲育兒津貼、特殊境遇家庭扶助及兒少生活扶助及托育補助也將在19日入帳，逾2.5萬人受惠。

社會處長陳淑蘭表示，為加強照顧弱勢族群，行政院去年3月起已針對中低收入戶每人每月加發500元、低收入戶每人每月加發750元生活補助，日前宣布今年再延續加發1年，發放對象為112年1月符合台東縣中低收入戶及低收入戶的列冊民眾計1萬多人，台東縣政府昨日發放全縣符合對象1萬多人，往後符合資格者加發補助將固定於每月30日匯入指定郵政帳戶，不需由民眾提出申請。

因應春節年關將屆，除社會救助生活補助提前發放外，0至未滿5歲依胎數發放5000元至7000元的育兒津貼及0至2歲兒少托育補助也都在19日農曆年前發放完畢，讓超過2.5萬名的台東鄉親感受政府社福關懷的美意，歡喜迎新兔年。

社會處提醒民眾，春節將至，若生活遭遇重大變故陷困，可向戶籍所在地公所申請急難救助或向各社福中心尋求協助；鄉親如有社會津貼相關疑問，可於上班時間撥打089-350731（社會救助及社工科）、089-345106（兒少及婦女福利科）或戶籍所在地公所洽詢。