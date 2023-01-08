婦聯會雲林縣分會主委張嘉郡（站立者）鼓勵學子們用教育翻轉人生。（婦聯會雲林縣分會提供／張朝欣雲林傳真）

中華民國婦女聯合會雲林縣分會8日在斗六市頒發「111學年高中職學生就學補助金」，共有20名設籍雲林的學生受惠，每人獲頒1萬元，主任委員張嘉郡表示雲林有許多弱勢家庭，每學期都為籌措孩子的學費煩惱不已，希望藉由就學金的發放，鼓勵孩子努力求學，用教育翻轉自己的人生。

就學補助金發放典禮在斗六市三好國際酒店舉行，由張嘉郡主持，雲林副縣長謝淑亞等人到場與會，受獎學生均經過學校或婦聯會各鄉鎮市支會審核推薦到縣分會，再由分會複審呈報總會，審查過程公平、公正、公開。本次受獎學生大多來自單親家庭，家長們感謝婦聯會的愛心，均出席陪同孩子領獎。

張嘉郡勉勵所有受獎學生，不要因為困苦的環境而喪志，無論人生面臨多少逆境，都應該把握機會勤學向上，用教育培養自己的實力，並為社會帶來更多的進步。很多曾經接受就學補助的學生，在各行各業出類拔萃，包括努力完成醫學院學業，已成為救人濟世的醫生。

張嘉郡說，除了頒發就學補助金，婦聯會曾辦理2年「小紅包大關懷」送暖活動，慰問了200個家庭，今年將繼續實施，希望對孤老、貧病、單親、遊民、身心障礙、急難變故者有所幫助，藉由傳遞愛心與溫暖，鼓勵大家不要放棄希望，只要堅持下去就有機會。

張嘉郡提到，獲獎學生中，斗南高中陳宇祺為舉重選手，表現優異獲獎無數，最近在「111學年度全國總統盃臥舉及經典臥舉錦標賽」，獲得高男組53公斤級第1名並破大會紀錄，非常難得。

謝淑亞表示，婦聯會20年來在雲林縣關懷學子，讓他們免受輟學之苦，期盼受贈學子要勤奮向學，努力充實自身學能，日後學有所成回饋社會，幫助更多需要幫助的人，讓愛永續傳承不中斷。