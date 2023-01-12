近日千元偽鈔流竄全台，沒想到百元偽鈔也出現了，雲林縣北港鎮店家12日收到2張百元偽鈔，編號均為「CQ281880VJ」，已調出監視器鎖定使用者並報警，北港警方著手調查，一般人收到百元鈔票較不會有戒心，提醒民眾不管是百元鈔或千元鈔，都要留意鈔票紙質、防偽線、變色油墨是否有異，以免受騙。

北港鎮1家小吃店12日整理營業款時，發現2張百元鈔摸起來怪怪的，仔細一看，編號竟然都是「CQ281880VJ」，馬上報警處理，店家事後調閱監視器，鎖定1名男子，拿了百元偽鈔買了2次香腸，大罵過年前拿偽鈔來騙人，小本生意還收到偽鈔，生意真的很難作。

北港警方表示，已接獲報案並請受害人到派出所作筆錄，雖然金額不大，但偽鈔將導致經濟問題與貨幣信用受損，一定會全力查緝追溯源頭。提醒民眾收到鈔票時務必檢查一下，偽鈔摸起來較粗糙，防偽線與變色油墨不明顯，可用「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3要訣加以辨識。

網友在臉書說，「北港超商店員也說有收到百元偽鈔」、「連百元鈔都有假的，大家要小心」、「最近新聞一直報導偽鈔，可見已流出不少了」、「忙碌時比較不會檢查百元鈔，要注意了」。

雲林地檢署指出，近日已查獲1起偽鈔集團，羈押2名嫌犯並擴大追查來源，其偽鈔都是千元鈔，沒想到連百元偽鈔都出現了，不管幣值大小，都會嚴重影響金融體系，將展開調查遏止不法。