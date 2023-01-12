過年將近，小心有人魚目混珠，有店家近日遇到客人拿玩具百元紙鈔當真鈔消費，且仿得唯妙唯肖，真假紙鈔擺在一起也很難分辨，放大才看到「玩具鈔票」4個字，提醒大家小心，而照片PO後，網友們也驚呼「完全看不出來」。

真假鈔外觀只差在「中央銀行」字樣旁邊蓋著淡淡的「玩具鈔票」印章，以及國父沒有抬頭紋。(翻攝自爆怨公社)

原PO在臉書「爆怨公社」指出，昨天因為客人在等餐，先替他買單，收錢的時候覺得奇怪，這百元鈔的觸感不太對，但客人在等，後面也有人排隊，心想可能是弄濕過所以皺皺舊舊的，沒多想趕緊收下錢幫他餐點。

原PO說，等忙完想起來，拿出紙鈔仔細研究才發現收到假鈔，「眼睛不知道在幹什麼用，人家就已經寫在那告訴我是『玩具鈔票』，我還收還謝謝他光臨送他小點心，祝他烙賽一個月！」從原PO上傳的照片看，真假鈔擺在一起幾乎一模一樣，只差在「中央銀行」字樣旁邊蓋著淡淡的「玩具鈔票」印章，以及國父臉比較長。

放大才看的見寫「玩具鈔票」。(翻攝自爆怨公社)

其他網友看到後，也直呼分不出來，「之前魔術印製廠假鈔就很過分了，這個更惡劣！」、「哪個才是真的？」、「天啊我真的分不清楚啊」、「也許那客人自己也不知道是假鈔」、「玩具鈔票寫在哪裡？沒有看到啊？」還有人分享辨識小撇步，「收到鈔票時，轉一下，看左下角的100會不會變色，要不然就看有沒有浮水印」。