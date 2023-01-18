過年快到了，小朋友們最期待的就是領紅包，但對於要包紅包的大人來說則是相反。一名男網友就表示，每年最痛苦的就是過年，包紅包總是大失血，但又不能不包，並貼出自己正在包紅包的照片，網友一看全都歪樓，大喊乾爹。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文，大家都是開心過年，自己則是相反。他說，過去5年包紅包的支出，都可以買一台特斯拉了，可笑的是，自己從小到大領到的紅包可能都不到一萬，現在卻是百倍吐出，抱怨到底是誰發明包紅包的，認真考慮以後過年都選擇出國玩。

原PO同時附上一張自己正在趕工包紅包的照片，只見照片中，藍色的千元大鈔堆的比磚塊還厚，每個紅包也至少都有2到3000元，初估原PO至少要包100個紅包以上。

照片曝光網友全都歪樓：「乾爹好」、「您好，請問還有開放認養乾兒子嗎」、「新年快樂，紅包拿來」、「有缺阿姨姑姑姐姐妹妹嗎」；但也有人開酸：「假抱怨真炫耀」、「一年平均包30萬是什麼鬼神家族」、「說穿了還不都是愛面子」、「沒人叫你包那麼多吧」、「除了爸媽外，一個600打發不就好了」、「這炫耀文技術水平待加強」、「多生幾個孩子，以後過年就沒人跟你來這套紅包禮儀了」。