雲林縣北港燈會巷弄燈區擴大範圍，漫步老街感受歷史人文。（張朝欣攝）

雲林縣北港燈會巷弄燈區18日啟燈，今年主題「祈願人間平安」，由雲林縣長張麗善帶領大家在懷舊氛圍中點燈，象徵告別疫情迎向希望，展區除了以往的北港工藝坊周邊，另增加了義民廟、公館里彩繪社區、舊登記所遊客中心、大復戲院等，讓民眾在觀賞燈會之餘體驗北港的宗教文化、歷史建築、社區營造。

北港燈會源於朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已超過半世紀，從此帶動全台燈會熱潮，春節、元宵到北港拜拜賞燈，是老一輩民眾難忘的回憶，北港鎮也因此被譽為「花燈的原鄉」。位於朝天宮附近暗街仔、蕃簽市等老街的巷弄燈區，更是充滿思古幽情，成為遊客最喜愛的打卡景點。

巷弄燈區啟燈儀式在北港義民廟登場，由張麗善、縣文觀處處長陳璧君、北港鎮長蕭美文、朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持，張麗善表示，今年主燈設於義民廟埕，以金魚呈現金玉滿堂的吉祥意涵，結合北港朝天宮、水道頭文化園區等其他燈區，可一覽在地花燈藝師們的精彩作品，歡迎全台民眾一起來北港看花燈、賀新春、慶元宵、賞古蹟。

陳璧君說，巷弄燈區主題包括主視覺「祈願人間平安」，綵街點燈「福街火樹尋燈夜」，以及舊登記所與大復戲院的「靜態花燈展」。以北港的歷史建築及古老街道作為燈區規畫理念，融合古老歷史與現代科技，引領民眾跟隨著花燈、光影藝術，深度體驗北港豐富的歷史人文。

主辦單位指出，巷弄花燈的老街包括共和街、安和街、旌義街、民榮街、中華路、博愛路、民主路等，賞燈之餘可以沿途造訪隱藏於街坊間的生活點滴，遙想古笨港地區1首進香詞「祈禱萬端來去頻，騷壇無計醒吾民。紙灰盡日飛蝴蝶，聖母有知應笑人」的早年拜媽祖、賞花燈情境。