1月21日農曆除夕，美國國務院網站發佈國務卿布林肯關於農曆新年的新聞公報，措辭與去年有些許不同。布林肯祝福農曆新年平安、繁榮和機遇，去年虎年則是機遇、成功和健康。

公報全文如下：「我祝願全世界所有慶祝農曆新年的人們健康、平安、好運。這是一個慶祝和歡樂的時刻，我特別要感謝慶祝農曆新年的成千上萬亞裔美國人。你們是美國文化織錦的重要組成部分。對所有在美國和世界各地慶祝農曆新年的人們，祝願兔年和貓年帶來更多平安、繁榮和機遇。」

貓年是越南的專屬。越南是世界上唯一過貓年的國家。越南因長期深受中國文化的影響，民間慣用農曆，有著與中國十分相似的生肖文化，但卻有一點小小的不同，中國的兔子生肖在越南是貓。

2022年1月31日農曆除夕，布林肯也曾通過美國國務院官網發表的新聞公報，向世界各地的朋友拜年。當時的新聞公報寫道，「向美國及世界各地慶祝2月1日農曆新年的人們送上我最誠摯的祝福。值此辭舊迎新之際，美國將繼續為促進世界和平與繁榮而努力。我們歡迎所有國家和人民與我們一道為了我們的後代努力建設一個更美好的未來。願虎年給所有人帶來機遇、成功和健康。」