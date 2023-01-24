白嘉莉送下村博文自己的精美月曆。（白嘉莉提供）

「最美麗的節目主持人」、73歲白嘉莉和朋友在日本歡度農曆新年，今天（24日）大年初三，她在臉書發文透露特地拜會日本 自由民主黨眾議院議員下村博文，30分鐘的面會，白嘉莉形容：「我覺得他是位健談、幽默和藹可親的政治家。」

照片中，白嘉莉一身貴氣裝扮與下村博文相見歡，兩人握手合照看得出相談甚歡，白嘉莉表示下村博文曾經受邀與日本前首相安倍晉三一起開啓華航羽田至松山的首航，所以她今天再邀請他訪問台灣，對方也欣然接受，並透過白嘉莉向台灣朋友拜年，「祝福台灣的朋友們大家健康、平安、快樂。」