56歲港星陳法蓉是選美出身，曾獲得1989年度香港小姐冠軍及國際華裔小姐亞軍，是外界公認的大美女，今(25日)是大年初四，她和圈內好姊妹蔡少芬及其老公張晉聚會，並合體向粉絲們拜年，三人紅通通的打扮，很有過節氣氛。

陳法蓉25日在社群曬出拜年照，寫下：「兔年大吉，見你們是一鍵快樂模式，快樂過新年」，照片中，戴著鴨舌帽的她，身著紅黑條紋上衣搭配牛仔褲，臉上沒有上妝，一旁的蔡少芬則被張晉摟著，穿著紅色帽T，素顏狀態同樣美翻，幾人站在一排寓意旺姻緣的桃花樹下合照，笑得都非常開心。

陳法蓉(右二)與蔡少芬夫妻(左1)合照，身旁還站著鮮肉男星張鎬濂(右一)，及友人夫妻檔。(圖/陳法蓉微博)

張晉在底下回應：「歡樂時間特別快」，蔡少芬也跟著老公留言：「新年就要紅噹噹」，粉絲們則誇獎：「見到冠軍港姐我們更加開心快樂」、「法蓉姐穿條紋衣好看」、「寶貝女神，新年快樂！」、「素顏都這麼好看啊」、「大年初四福氣滿滿」。

陳法蓉交往過倪震、許晉亨、朱明等公子哥，戀情卻都不長久，56歲的她至今小姑獨處，好在她已看開，曾在社群透露喜歡獨處的感覺，更進一步吐露戀愛的原則：「對愛情還是保持點兒潔癖，不隨便開始，不急著妥協」，對此蔡少芬曾留言力挺好友：「美麗自信的女人」，要她勇敢做自己，也顯示兩人間的深厚姊妹情。