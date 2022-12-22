全新概念的陰間喜劇《鬼才之道》，由陳柏霖（左起）、王淨、曾威豪（瘦瘦）、百白等人主演。（牽猴子提供）

張榕容在《鬼才之道》呈現出霸氣鬼后凱薩琳的風範。（牽猴子提供）

徐漢強執導新片《鬼才之道》於今年12月正式開拍，男女主角陳柏霖與張榕容分別飾演陰間鬼經紀人Makoto和過氣女鬼天后凱薩琳，兩人對於電影都抱持最高期待，陳柏霖一收到完稿劇本當天，一早馬上打給徐漢強說：「這劇本也太棒了！」讓他從讀本、排戲、到開拍都活力十足，完全就是Makoto本人。

陳柏霖說：「Makoto這角色將會打破觀眾對我的想像，光是造型上就有很大的不同，鬍子簡直神來一筆，而且還有許多超乎大家預期的劇情，絕對會在大銀幕前笑翻。」尤其這次加入許多意想不到的新角色，每個鬼都有自己的故事。

張榕容則以「折腰女鬼」天后凱薩琳稱霸鬼界，她不但要折腰，還有許多高難度的動作戲，從開拍前3個月就開始動作訓練，調整柔軟度。這之間張榕容也深受過敏所苦，為了完美，周周得到醫院治療，克服萬難呈現出霸氣鬼后凱薩琳的風範。張榕容說：「等了兩年終於開拍了，不但在造型上與時並進，許多鬼技也會跟上時代的腳步，到時候大銀幕看到鬼后出場絕對會嚇一大跳！」

新鬼陣容加入王淨與百白，王淨在《鬼才之道》初期發展時就已經確定加入演出，她飾演一個生前從未有任何成就，死後也不知該如何努力的菜鳥鬼同學，特地在造型上掩蓋原有的陽光氣息，全素顏上陣，展現極度無自信的憔悴感和邊緣人樣貌。王淨說：「看到同學這個角色，自己有很強烈的投射感，而且可以再跟徐漢強導演合作也很有安全感，會全力以赴讓觀眾看到做鬼也好難的。」電影預計後年上映。