林柏宏（左起）、王淨、導演程偉豪和許光漢俏皮宣傳《關於我和鬼變成家人的那件事》。（陳俊吉攝）

許光漢在片中飾演衝動辦案的直男警察。（陳俊吉攝）

林柏宏在片中飾演同志男鬼。（陳俊吉攝）

許光漢、林柏宏、王淨主演喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》是今年金馬影展閉幕片，今（17日）舉行世界首映，導演程偉豪、監製金百倫上部作品《當男人戀愛時》男女主角邱澤、許瑋甯因戲結緣，還修成正果步入禮堂，媒體搞笑問該片是否也會假戲真做？金百倫笑喊「有警告柏宏、光漢有的話一定要先跟我說」，林柏宏則說：「我們在電影裡已經結婚啦！」

許光漢在片中飾演衝動辦案的直男警察，蒐證時將地上紅包當證物撿起，意外牽起和林柏宏飾演的同志男鬼姻緣，互看不爽的1人1鬼被迫合作擺脫窘境，日前首波預告釋出，許光漢在浴室洗澡時，林柏宏意外現身，「重點部位」特別用QR CODE遮住，引起不少討論，林柏宏笑說「看到很厲害的東西，我的角度應該看到很多人沒有看到的東西」，並讚許光漢「腹肌很好看」，許光漢也害羞回誇林柏宏「身材練很猛，胸肌很大」。

而該場戲拍了將近1天，不僅現場排練了很多次，許光漢得一直光著身子，2人皆認為是片中最具挑戰的場面，林柏宏還不忘補充「我們在片中有很多動作戲以及奇異的姿勢」，相當引人遐想，對於首次要開口叫對方老公，林柏宏笑稱：「被許光漢叫老公應該很不錯！」在片中飾演女警的王淨也笑說「覺得自己瞬間變成腐女，2個大帥哥每天靠很近，化學反應很有趣」。

久未在台亮相的許光漢，難得出席公開活動，吸引近百名粉絲到場守候，甚至還有遠從韓國來的粉絲，許光漢說：「很開心！剛還特別用韓文跟他們打招呼道謝。」至於日前赴韓舉辦粉絲見面會時，有和Super Junior成員銀赫、東海合拍YouTube影片，下月Super Junior即將來台開唱，他表示有收到邀約，但因為已安排工作只好婉拒。