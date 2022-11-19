第59屆金馬獎頒獎典禮於今(19日)晚間登場，主持人由謝盈萱獨挑大樑，終身成就獎由張照堂奪得，由金馬獎最佳新導演黃信堯擔任引言人，獻獎給恩師張照堂，黃信堯一度哽咽，「不好意思我真的有點激動」，訴說和張照堂的師徒情，不過低調、神秘的張照堂，沒親自上台領獎，而是由他的大弟子代為領獎。

大弟子形容張照堂是個叛逆又低調的人，對方維持一貫的神祕感，因此沒親自上台領獎，強調今天金馬獎將不會看見張老師的真人，並替他說出得獎感言，他感謝家人的支持，也謝謝金馬獎的肯定，表示要將此獎獻給台灣所有紀錄片及相關影像工作者。

張照堂奪終身成就獎，黃信堯(圖左)擔任頒獎人、大弟子代為領獎。(圖／石智中攝)

今年79歲的張兆堂，不僅是卓越的靜照攝影大師，也是台灣實驗電影的先鋒，他攝製的電視紀錄片與專題報導數量相當龐大，主題涵蓋民俗生活、信仰、戲曲、民謠、地景、藝術、產業與人物等，而他集攝影家、紀錄片導演、劇情片攝影師、音樂評論者、音像教育者及攝影史編撰者於一身，也以其影像觀點與豐富經驗，培育出眾多優秀學生，讓黃信堯也感性稱：「張老師不僅自己創作，也不斷提攜後進。」

本屆金馬獎不僅邀來日本影后黑木瞳和張震合頒最佳女主角獎，還有坎城金棕櫚導演、日本名導是枝裕和與桂綸鎂頒發最佳新導演，張艾嘉、賈靜雯、王淨、宋芸樺等也都是頒獎嘉賓，此外，男神張孝全、陳柏霖、柯震東、許光漢等都會到場。