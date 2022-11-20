第59屆金馬獎昨(19)晚風光落幕，每年結果出爐後，可以說是幾家歡樂幾家愁，昨晚的最大贏家為《智齒》抱回四項大獎，而影帝影后則分別由黃秋生及張艾嘉奪下，對此，有網友發文表示，自己認為今年的最大遺珠為《咒》，尤其是該劇女主角蔡亘晏，許多看到後也紛紛表示贊同。

台灣恐怖電影《咒》在今年金馬入圍13個獎項，僅榮獲「最佳音效」與「最佳剪輯」兩的獎項，有網友對此在PTT發文表示，恐怖片一直以來在金馬獎中較少被肯定，當時得知女主角蔡亘晏有入圍，卻覺得她的得獎機會不高，不過網友所要強調的是，鬼片並沒有想像中的好演「要演出自然又很逼真的驚嚇感真的很難」由於演員是看不到鬼的，因此必須要有足夠的想像力，並努力融入情境。

然而，該名網友也表示，蔡亘晏在劇中表現，完全不會讓他出戲，彷彿女主角是真實存在一般，所以他想鼓勵蔡亘晏「我真的覺得她演的很好，其實有不少人很肯定她在《咒》裡的表現的」對此，許多人也紛紛表示贊同，也期待她未來的表現。

事實上，電影《咒》在今年三月上映，票房總計突破1.6億累積超過70萬人次觀看，票房成績直逼台灣恐怖片冠軍《返校》，《咒》劇情故事改編自2005年高雄發生的真實案件，電影中使用大量互動橋段，讓觀眾身歷其境。