昨（20）晚第59屆金馬獎完美落幕，最佳男配角由23歲的朱軒洋以電影《黑的教育》擊敗對手南韓資深演員鄭東煥、李淳、高英軒以及胡智強，而他上台僅22秒的致詞，雖引來不少爭議，但其中一句話卻讓他與前東家破冰；對此，前老闆柴智屏發文回應了。

今年金馬最佳男配角由《黑的教育》朱軒洋拿下，先前朱軒洋曾一度傳出退出演藝圈的消息，當時的經紀公司負責人柴智屏回應，雙方「工作理念不合」決定中止合約，而昨晚朱軒洋發表得獎感言時，雖僅短短22秒，但一開口就先感謝前老闆柴智屏，在後台受訪時也強調：「覺得沒有她就不會有我，感謝一路上幫助我的人」。

對此，柴智屏也在臉書曬出兩人合照，並寫下：「恭喜你得到金馬獎最佳男配角獎，這張照片我們的合照，是2020年的5月15日你入圍台北電影節最佳男配角，當天你說是送我的生日禮物，今天你在台上感謝了經紀團隊與我，非常欣慰團隊（尤其李湲元）的努力沒有白費」最後柴智屏向朱軒洋喊話，希望他可以珍惜他的名字「當一個優秀的好演員，堅持走下去，為你祝福一切都好」。

然而，朱軒洋當晚上台時，因直接從頒獎人黃秋生的手中把獎拿走，加上他致詞時，脫口說：「蠻好玩的，謝謝」隨即轉身離開，讓網友不滿他的態度；對此，九把刀發文替他緩頰：「其實我知道你不是沒禮貌，是你是當機了」，而朱軒洋在IG限時動態中也透露當時的心情：「真的緊張到差點跌倒，黃秋生大哥講的話我都有聽進去」。