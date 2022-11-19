第59屆金馬獎今晚（19日）於國父紀念館盛大舉行，最佳男配角獎由23歲朱軒洋以電影《黑的教育》朱軒洋擊敗對手南韓資深鄭東煥、李淳、高英軒以及胡智強。

朱軒洋曾演出《天橋上的魔術師》、《逆局》、《村裡來了個暴走女外科》爆紅， 2021年更以電視劇《天橋上的魔術師》入圍第56屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，可惜當時未能得獎，如今終於以《黑的教育》一舉奪下金馬最佳男配獎，而朱軒洋上台發表的感言簡潔有力，當中他先是感謝前經紀人柴智屏、《黑的教育》劇組以及導演柯震東，最後留下「滿好玩的，謝謝」就轉身離開。

《黑的教育》為柯震東首度執導的電影，故事講述由蔡凡熙、宋柏緯、朱軒洋三人演出剛高中畢業的不良少年，半夜買醉並分享自己心裡深藏的秘密，從準備脫離體制教育的那晚，開始翻轉形象集體黑化，而該部電影明年將在台灣上映。

事實上，典禮前朱軒洋透露自己因看過《繼承者們》，是南韓演員鄭東煥的粉絲，在入圍酒會受訪時，有與偶像打招呼合照，並開心地說「我有握手，滿爽的！」可見與偶像見面的他相當高興。