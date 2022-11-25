塞爾維亞在本屆世界盃歐洲區預選賽中，以小組第一力壓葡萄牙直接取得世足門票，雖然並非頂級豪門，但塞爾維亞絕對是各隊不可忽視的勁旅之一，而這一切巴西前鋒李察里森（Richarlison）並沒有看在眼裡，面對塞爾維亞他獨力攻下2球幫助球隊取勝，其中第2顆被譽為10星級的「側掛金狗」，讓美媒《ESPN》大讚：「這是巴西隊史在世界盃最佳進球」。

本場巴西擺出4名攻擊手，李察里森擔任突擊箭頭，3名前場分別為內馬（Neymar）、小維尼修斯（Vinicius Junior）以及拉菲尼亞（Raphinha），面對豪華攻擊線，塞爾維亞顯得有備而來，死守擔任前腰的內馬不讓他串聯攻勢，加上巴西中場出球不易，內馬只能不斷回撤去拿球，塞爾維亞自己也沒有太多進攻表現下，上半場雙方以0比0坐收。

Richarlison's strike was heavenly ☁️



An all-time World Cup goal for Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/jBJgCeRC3q — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2022

隨著下半場時間流逝，塞爾維亞無法持續以逼搶壓迫，終於讓巴西前場有著許多拿球機會，靠著前鋒多點威脅下，李察里森找到機會以補射拿下巴西首顆進球，隨後更是以一記震撼全場的「側掛金狗」完成梅開二度，此戰也印證了為何李察里森是最比傑蘇斯更適合穿上巴西9號球衣、擔任9號位（中鋒）的最佳人選。

不僅是全場感受到震驚，《ESPN》也在推特發文相當讚賞李察里森的進球，「這是巴西隊史在世界盃最佳進球」而巴西拿下首戰之後，第2輪小組賽將要面對積分同為3分的瑞士，將會是決定小組龍頭的關鍵戰役。