憑著2名年輕小將阿利斯特（Alexis Mac Allister）及阿瓦雷茲（Julián Álvarez）的破門，就算梅西（Lionel Messi）意外在12碼罰球失手，阿根廷仍以2比0戰勝波蘭前進淘汰賽，不過場上出現了一段小插曲，波蘭隊長萊萬多斯基（Robert Lewandowski）一次下手犯規，惹得梅西不太開心。

阿根廷帶著2球領先來到補時階段，處於落後的波蘭並不知情C組另一場沙墨之戰的狀況，需要搶分的波蘭試圖在前場對阿根廷高壓逼搶，第95分鐘梅西來到中線接應，萊萬多斯基見狀也上前阻止他繼續帶球，梅西一次橫向帶球想擺脫萊萬卻遭到犯規。

梅西還在氣頭上，尤其先前又罰丟了12碼，在主裁判吹罰犯規之後，萊萬特地走向梅西拍了他胸部致歉，但這位同樣效力過巴塞隆納的大前輩仍不領情，完全無視眼前的萊萬，波蘭隊長只能尷尬離去，氣氛也頓時凝結了起來。

最終阿根廷雖然贏下比賽，但波蘭仍靠著淨勝球優勢排在小組第2，兩隊攜手晉級淘汰賽，雖然場上有些不愉快，不過賽後2位巨星仍是相互擁抱致意，梅西甚至摀著嘴對萊萬說了些悄悄話。而賽後對於萊萬的犯規，梅西表示並不在意，在場上犯規完全是輕鬆平常的事。