17各地美女主播跨國聯播足球鮮肉大評比。（17LIVE）

錯過再等4年。2022世足賽熱烈開戰中，知名直播平台8位人氣美女主播趕搭世足熱，變身足球女孩，線上應援開播，揪大家瘋世足看比賽，還有世足熱議話題開講。另外，招牌直播節目《17瘋開箱》18日將開辦世足冠軍夜金色饗宴，帶大家前進運動餐廳參與冠軍預測。

8位人氣主播包括，鄞芽兒みやび、Candy糖糖兒、陳波波、巧庭、芯瑭セイア、LISA麗莎姐姐、耶比比Yabi、小毒藥JJL，世足賽期間變身足球女孩，各自代表不同世足隊伍，線上線下超Chill，揪大家一起享受世足賽的刺激。女孩們周周上線直播，陪大家居家觀賽瘋世足，還會化身足球小老師科普世足冷知識，和大家上線討論世足賽各種現象，歡迎大家熱血分享意見來開講。

另外，17足球女孩將在金色三麥一起觀賽，台北美麗華店12／10(六)足球女孩店長：巧庭和鄞芽兒みやび，新莊晶冠店12／11(日)足球女孩店長：Candy糖糖兒和芯瑭セイア，台北京站店12／14(三)足球女孩店長：耶比比Yabi、陳波波，信義誠品店12／15(四)足球女孩店長：LISA麗莎姐姐、小毒藥JJL。