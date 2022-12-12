夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到在媒體集團擔任專案記者的布丁。家中有三仙女，排行老二的她因為跟姐姐歲數有點差距，再加上妹妹較內向，因此姐妹間的個性非常不同，價值觀造就了布丁獨立自主的性格，她在節目中形容自己就像神秘果一樣，表面看起來嬌小，體內卻有著爆發能量的潛力 。

布丁在節目中透露姐姐在小時候因為意外事件去當天使了，但是自己至還是會對外聲稱家中有三仙女，因為姐姐留下來的美好回憶仍陪伴著家人。布丁很感謝姐姐的到來，也透露自己有點後悔小時候沒對妹妹好，因為小時候並不懂姐妹的相處模式，但現在很感謝妹妹，謝謝妹妹對整個家的照顧。最後她呼籲聽眾盡孝道提供物質與陪伴之外，首先要把自己的工作健康顧好，愛自己之後才能好好愛別人。布丁除了是記者之外，自己也開設播客節目，大家打開布丁好朋友，讓你一上線就有好朋友。聽眾想知道更多資訊就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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