社群媒體平台推特周四（15日）無預警封鎖曾經採訪推特與其新老闆馬斯克（Elon Musk）的數名記者帳號。雖然馬克斯聲稱這些帳號被禁僅將為期7天，但這些記者指稱他們的帳號已被永久停權。

被封鎖的記者帳號包括華盛頓郵報記者哈威爾（Drew Harwell)、紐約時報記者麥克（Ryan Mac）、美國有線電視新聞網（CNN）記者奧沙利文(Donie O'Sullivan）、網路媒體Mashable記者拜德（Matt Binder）、美國之音記者赫曼（Steve Herman）與報導美國政策與政治的獨立記者魯帕爾（Aaron Rupar）等人。

魯帕爾指稱他的帳號永久被禁，但推特卻沒有給予任何解釋。但他提到日前曾在臉書公布追蹤馬斯克私人飛機動向的連結。

CNN記者奧沙利文表示，他與其他帳號遭封縮的記者都曾採訪過馬斯克。CNN還因此發表聲明，批評推特做法沒有經過深思熟慮、而且也不合理。華郵則痛批推特做法已經傷害言論自由。

面臨媒體強烈反彈，馬斯克解釋這些記者帳號之所以被停權，是因為推特一天前發布新規，禁止追蹤他的私人飛機動向。

推特數天前已先行凍結20歲大學生史威尼（Jack Sweeney）所創、用來追蹤與分享馬斯克專機動向的帳號。馬斯克懷疑他孩子搭乘的車輛本周在洛杉磯遭到跟蹤者尾隨，與該帳號有關。

馬斯克推文表示，「整天批評我完全沒有關係，不過洩露我的即時行蹤，並且危害我家人的安全則是不行」。他稍後又補充，被禁的記者帳號透露了他的即時定位，基本上就是對外發布刺殺他的坐標，已明顯違反推特的服務條文。

馬斯克過去曾自詡為言論自由的擁護者，但自從他在10月底接管推特後，由於政策搖擺不定，引發大批員工與廣告商出走。然而周四又無預警封鎖記者帳號，再度引發眾人爭議。