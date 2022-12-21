包括美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）在內等多家外媒20日引述消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經啟程前往美國，計畫21日前往白宮會晤美國總統拜登，另外暫定前往美國國會兩院聯席會議發表演說，《紐時》指出，拜登與澤倫斯基將在電視黃金時段於國會發表演說。

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy is set to travel to the United States to meet President Joe Biden at the White House on Wednesday, US media reports.



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這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首次出訪海外。

消息人士指出，出於安全考量，澤倫斯基訪問白宮的計畫尚未最終定案，如果確定前往白宮，他將會晤拜登及高階美國官員，澤倫斯基預期與拜登共同宣布美國對烏克蘭的最新一輪軍援，包括烏方呼籲已久的愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。

美國國會議員也正為澤倫斯基21日晚間赴國會演說做準備，不過消息人士透露，赴國會的計畫尚未最終定案，仍須待安全評估，且能隨時生變，官員正就維安進行準備，美國新聞網站「Axios」指出，國會山莊警察已加緊加強安全防護。

針對報導，白宮拒絕評論，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也未證實，僅表示：「我不知道那將會發生。」但據多位國會議員說法，裴洛西持續致電希望大家當晚出席會議，並稱那將是「聚焦民主的特別夜晚」，尤其眾院將在明年1月3日改由共和黨人接掌，他們一向對拜登政府過度援烏頗有「微詞」。

（持續更新）