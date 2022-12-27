繼美國國會推出一系列管制TikTok（國際版抖音）的措施後，《華爾街日報》援引消息人士報導，一些拜登政府官員有意重拾前朝川普政府一項未竟全功的國安政策，即強制要求TikTok（國際版抖音）出售美國業務。

消息人士透露，跨部會的美國外資投資委員會（CFIUS）正在討論強制TikTok出售美國業務的提案。這項提案已經獲得國防部和司法部支持。

短影片分享軟體TikTok的母公司是中國科技公司字節跳動（ByteDance），美國政府擔心北京當局利用該社群平台取得美國民眾的個人訊息、蒐集情資，並以內容審查為名、行洗腦之實，進而影響美國人的觀點，而解決之道便是切斷TikTok與中國母公司的關聯。德州州長Greg Abbott在下令州政府公務設備禁止使用TikTok時特別提到中國政府在2017年通過的國家情報法，明文規定中國企業必須配合政府的情報工作。

身為CFIUS主席的美國財政部長葉倫也認同對TikTok的國安疑慮是合理的，但財政部仍然擔心下令TikTok出售美國業務，將使美國政府陷入漫長的纏訟，最終還可能輸掉這場訴訟戰，因此也正在尋找其他替代方案。此前美國聯邦法院即推翻了川普對TikTok祭出的禁令。

CFIUS可以向拜登總統提出建議，而拜登也有權強制TikTok出售或分拆美國事業，但華府能不能成功要求TikTok賣掉美國業務，還得看北京是否點頭，中國政府可能以出口管制規定，禁止字節跳動出售技術。

TikTok雖不斷保證不會將用戶數據提供給中國政府，但也曾向美國國會坦承在中國總公司的員工有辦法取得美國的數據。路透社日前報導，字節跳動總法律顧問Erich Andersen在電郵中坦承該公司員工查閱兩名美國記者在TikTok上的數據，包括兩位記者的IP地址，以了解他們是否與涉嫌洩露公司機密的員工在同一個地點。

根據消息指出，TikTok為了平息美國政府的國安疑慮，已同意將其美國用戶數據交由子公司TikTok U.S. Data Security Inc.管理。

美國許多聯邦機關，包括白宮、國防部、國土安全部和國務院等，都已經禁止在公務設備上使用抖音。上周美國國會將禁止所有聯邦公務設備使用TikTok的提案納入年度政府支出法案一起表決。除了聯邦政府開始管制TikTok使用之外，美國50個州已有約20個州也祭出了公務設備禁用抖音的規定。

此外，美國共和黨參議員Marco Rubio、共和黨眾議員Mike Gallagher以及民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi在本月早些時候聯手提出名為「The ANTI-SOCIAL CCP ACT」法案，尋求以維護國安為由，在美國全面封殺抖音。