美國共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）即將在新一屆國會擔任眾院中國事務特別委員會主席。他說，短影音應用程式TikTok是中國政府提供給美國人的一種致癮藥物。

在美國國家廣播公司（NBC）今天播出的「會晤新聞界」（Meet The Press）節目中，蓋拉格說，他認為TikTok是「數位芬太尼」，因為「它的成癮性很高，破壞力很強，我們看到令人憂心的數據顯示，持續使用社群媒體會造成有害效果，尤其是對美國年輕男女」，另外也是因為TikTok「實際上源頭是中國共產黨」。

「芬太尼」（fentanyl）是一種強效類鴉片止痛劑，過量使用可能致死。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新一屆國會將成立中國事務特別委員會，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已指定蓋拉格擔任委員會主席。蓋拉格曾說，他認為美國應禁用TikTok。

新一屆國會將於3日開議，雖然麥卡錫尚未爭取到足夠多的選票承諾，他仍有可能在表決中獲選為新任眾院議長。

根據眾院工作人員收到的內部通知，眾院管理的電子裝置不得使用中國「字節跳動」（ByteDance）公司的產品TikTok。

美國總統拜登上週簽署一項規模達1.7兆美元的年度開支法案，其中也規定政府禁止聯邦管轄的所有裝置使用TikTok。此外，美國目前約有19州禁止在公家裝置上使用TikTok。

TikTok曾表示，這些禁止措施是「政治舉動，無助於促進國家安全利益」。TikTok不願對眾院的限令置評。

蓋拉格說，他還想更進一步；隨著TikTok愈來愈受歡迎，他認為需要管制。

他接受美國國家廣播公司訪問時說：「我們必須問問自己是否希望中共掌控這家正成為美國最強大的媒體公司。」蓋拉格支持政府裝置禁用TikTok的規定，還說美國應「在全國擴大實施禁令」。

TikTok被控審查中國政府認為具有政治敏感性的內容，例如禁止一些提到新疆大規模拘留營的帳號。

蓋拉格說：「如果他們開始審查新聞怎麼辦？如果他們開始調整演算法，以決定中共認為可以刊登的消息怎麼辦？」他將這種情況比擬為前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）和「真理報」（Pravda）在冷戰高峰期買下「紐約時報」等大型報社。

有人提議Tiktok在美業務應出售給美國公司，蓋拉格在「會晤新聞界」中說，他對此持開放態度，但「魔鬼藏在細節裡」。他還說：「我不認為這是黨派問題。」

至於俄羅斯投資通訊軟體Telegram、沙烏地阿拉伯也投資社群平台推特（Twitter），蓋拉格說，他廣泛關注的是看到專制政府利用技術來全面控制公民，這是「技術極權主義控制」。

蓋拉格也提到「對等」，中國官員可以使用推特等應用程式，中國公民卻不行。他說，他希望實施一種措施，「如果一個政府不准公民使用某些平台，我們就不讓那個政府的官員使用那些平台」。

蓋拉格說：「政府不能替你養孩子，不能替你保護孩子。但我們可以做些聰明事來打造一個更健康的社群媒體生態圈。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120102

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