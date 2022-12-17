特斯拉創辦人馬斯克入主推特後風波不斷，日前以安全為由，將追蹤他私人飛機行蹤的記者帳號停權，引發戕害新聞自由的批評。馬斯克16日進行線上調查後決定順從民意，即刻恢復記者的推特帳號。推特15日（周四）將美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等知名媒體記者的帳號停權，引起全球譁然，多國政府官員、倡議團體、新聞組織群起批評，指責推特戕害新聞自由。

這段插曲被某位資安研究者稱作「周四夜大屠殺」（Thursday Night Massacre），馬斯克的批評者表示此最新事證再度證明，這位自詡「言論自由絕對主義者」的億萬富豪，會依個人好惡排除一些言論與推特用戶。

馬斯克隨即做線上調查徵詢推友意見，結果將近6成回應，支持立即恢復遭停權記者的帳號。這位推特新老闆17日推文表示決定從善如流，解除記者推特的停權狀態，「大家已表達意見，追蹤我定位的帳號現在復權。」

《路透》檢視後發現，遭停權的CNN、《紐約時報》、《華盛頓郵報》記者帳號確實已恢復。

另外據新聞網站《Semafor》爆料，馬斯克正在替推特尋找新的投資者，開出的條件是每股54.2美元，這與他當初440億美元收購推特價碼相同。

Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）估計，推特目前的估值將近150億美元。

馬斯克才在上周出脫特斯拉股票進帳36億美元，11月初他賣了特斯拉持股得手40億美元。自去年11月至今，馬斯克共脫手價值390億美元的特斯拉持股。

馬斯克收購推特的資金部分是自掏腰包，正式接掌這個社交平台後，開始賣個人的特斯拉持股，此舉令特斯拉投資人忐忑不安，這家電動車大廠本身也有沉重負債。