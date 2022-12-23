全球工業級儲存與記憶體品牌廠宜鼎(5289)積極推動AI智能應用發展，除推出Innodisk AI智能邊緣運算解決方案，更成功將旗下工業級DRAM模組導入半導體產業，以高品質實現先進AOI智能瑕疵檢測應用。

隨科技產業發展，半導體原料、精密零組件與設備需求大幅提升，其中半導體晶圓品質更是科技產品應用成敗的關鍵。導入AI智能與先進AOI技術，能協助前端晶圓製造業者有效識別晶圓瑕疵，高標準管控品質。針對AI機器視覺，宜鼎甫推出工業級智能相機模組、FPGA平台與iVIT軟體開發套件；旗下最新DDR5 RDIMM記憶體模組更成功打入半導體市場，支持晶圓AOI檢測的高效能演算需求，藉由晶圓電路缺陷分析，縮短檢測時間、提升晶圓產能與良率。

先進AOI檢測首重記憶體頻寬、精準度與溫度管控，宜鼎DDR5 RDIMM記憶體模組能在頻寬與讀寫上成為AI推論與演算中的高速推進器，並可支援32GB及64GB高容量需求。而針對攸關產能、良率的檢測精準度，亦能憑藉雙40位元子通道架構與Side-band ECC糾錯校正機制，達成高精度AOI晶圓檢測需求。此外，在長時間高速演算的AOI系統中，高溫熱能也是不容忽視的議題；宜鼎DDR5 RDIMM除具備雙溫度感應器，更能搭配宜鼎自行開發的iCAP及iSMART管理軟體，透過雲端技術掌握模組溫度變化，進行即時監控、預先示警，避免高溫生熱而影響檢測效能。

宜鼎工控DRAM事業處總經理張偉民表示：「宜鼎擁有業界規格最齊全的工業級DRAM模組，尤其最新DDR5系列已在全球先進應用場域開花結果。」而在記憶體技術不斷推陳出新的同時，宜鼎觀察，舊世代記憶體模組仍存在穩定的市場需求。

張偉民強調：「宜鼎不僅在新技術有所突破，在DDR3、DDR2、DDR及SDRAM等舊世代模組亦持續供貨、提供客戶長期而穩定的支援。」宜鼎憑藉全方位產品組合，體現深耕產業多年的豐厚經驗，以最貼近終端應用需求的研發思維，為客戶打造最適解決方案；同時也在集團AI策略佈局下，持續透過Innodisk AI推動產業智能化革新。