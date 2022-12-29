CES即將在明年1月初登場，而CES創新獎(CES 2023 Innovation Award)更是重中之重，今年鈺創(5351)集團旗下之帝闊智慧科技推出「混淆影像AI深度學習之臉部辨識解決方案(DeCloakFace)」，在全球2100件參賽產品中脫穎而出，榮獲大會頒發CES 2023創新獎。

隨著人工智慧的技術日新月異，使用人臉辨識技術來驗證身份日漸普及。為維護企業資訊安全及保護個人隱私，由帝闊智慧科技自力開發之DeCloakFace混淆影像AI深度學習之臉部辨識解決方案，可在不洩露個人資訊且無需透過硬體金鑰或帳號密碼情況下即可進行安全的人臉身份驗證。DeCloakFace提供隱私保護身份驗證，人臉影像僅在本地設備上立即被混淆化處理，因此不會有敏感的個人臉部照片上傳到雲端或被儲存，能完全避免隱私洩露。

此外，DeCloakFace透過高效的雲端或邊緣計算只需要一張混淆人臉即可進行微秒等級的AI訓練登錄。在身份驗證過程中，也沒有人臉照片被儲存或傳遞，避免人臉隱私洩露。此前所未有的解決方案正引起金融、醫療保健、電子簽名等其需要身份辨識或是多因子身份認證的平台所關注，也將逐步取代恐有隱私洩露疑慮的傳統人臉辨識系統。

帝闊是台灣第一家針對個人隱私保護並提供軟硬體資料隱私計算的解決方案供應商，總部位於內湖科學園區。帝闊智慧科技的技術應用有軟體及硬體。軟體可透過APP或系統實現、硬體則透過內崁IP晶片(Embedded IP for chip)實現，當去識別化科技與生活融合在一起，就可以跨領域的應用在醫療、民生、娛樂、金融及元宇宙的資料保護上，再透過帝闊智慧科技的專利演算法，可將有價值的資料進行大數據分析及數據趨勢解碼。