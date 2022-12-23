受制台幣急升，增添匯兌損失包袱，長興（1717）11月自結稅前盈餘1.98億元，月減40.6％，並較去年同期減少27.1％，每股稅前盈餘0.17元；前11月稅前盈餘34.62億元，年減17.8％，每股稅前盈餘2.84元。

長興表示，合成樹脂、特用材料主市場在大陸，封控鬆綁後，短期雖因染疫潮影響需求，中長期應可刺激經濟成長動能。電子材料部分，乾膜光阻進入淡季，供應鏈去化庫存壓力仍在；子公司長廣精機今年出貨維持成長，業績貢獻顯著。

長興主產品包括合成樹脂、電子化學材料、特用材料，是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共22個。

伴隨出貨回穩，長興11月營收40.74億元，與上月持平，年減少7.78％，整體毛利率也因原料成本占比持續改善，較上月略增，惟年末季節性費用支出增加，11月營業利益2.6億元，月減16.59％，但較去年同期增加2.07％。

長興合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。除在高雄、蘇州設立研發中心外，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，持續深耕材料產業，開發高端產品應用。