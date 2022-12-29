外貿協會今舉行2023年度記者會，面對全球經濟可能衰退的一年，貿協董事長黃志芳宣示明年重返實體拓銷，對外將鎖定美日等四大市場，並將前往美國德州、沙烏地阿拉伯設新據點，協助國內業者提升外銷競爭力。

2022面臨通膨及升息壓力、大陸清零、俄烏戰爭，全球經貿面臨下行風險，並可能持續至2023年。黃志芳表示，今年世界已經從平的變成立體的，地緣政治主導左右，明年大家最關心還是通膨問題，但更嚴峻是經濟衰退議題。過去我們有疫情紅利，出口屢破紀錄，但今年9月開始已出現負成長。

面對挑戰更大一年，黃志芳強調，2023全面恢復實體會展與交流活動，國際國內會展會恢復一年舉辦300多場，並有20、30場大型展覽活動。像是國內明年第一檔工具機展已經爆滿，「對會展產業明年全面恢復，充滿樂觀期待」 。

市場拓銷方面，鎖定美國、日本、新南向及中東四大重點市場 以及中東歐、中南美、非洲等三大潛力市場。黃志芳說，觀察到美國製造業南移趨勢，2023年將設立德州達拉斯辦事處，並籌組「美國商機開發旗艦團 」，深入德州及亞利桑那州，與當地業者建立科技強鏈結。

沙烏地部分，看準其《2030願景計畫》商機，貿協前進首都利雅德設台灣貿易中心明年揭牌，並與利雅德商工會簽署MOU；此外，也將籌組「中東旗艦貿訪團」，帶領業者赴沙國及土耳其參訪當地龍頭企業。黃志芳說，日本是重要貿易夥伴布局，台灣形象展旗艦活動明年移師東京，把優質企業帶去，展示科技實力。

前進新南向方面，台灣形象展實體展會以「智慧新南向、供應鏈新夥伴」為核心，重回泰國、馬來西亞及印度，主軸鎖定智慧產業、綠色環保、AIOT等各國需求產業。

助攻產業上，緊接著去美國電動車商機訪問團成功，黃志芳表示，2023年將再度整合電動車國家隊，前進德國及日本兩大汽車王國，與全球指標性車廠、新創及一階供應商深化交流。