由外貿協會所舉辦的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」將於2023年6月8日至10日在台北南港展覽2館盛大展出，該展為台灣醫材業者開發市場通路的最佳媒合平台，2022年起各國邊境陸續解封後，實體經貿活動重新啟動，外貿協會也將擴大邀請海外業者來台採購洽商，協助業者開拓國際合作機會，參展早鳥優惠截至今年1月20日止，搶攻國際市場商機。

據外貿協會指出，本年度Medical Taiwan一大主題為放眼未來醫療。預防醫療是現在備受重視的健康概念，醫療投資及支出重心也逐漸從疾病治療轉向疾病前的預防保健，醫療將回歸人本未來的核心需求，即個人化醫療，精準化的檢測、預防、診斷、治療與照護將是醫療產業的未來願景。因此，外貿協會將於展場中打造「數位健康永續未來館」，以「居家健康」及「永續醫療」兩大題材為主軸，收錄各式智慧醫療與數位應用的系統、產品及服務，以專館樣貌呈現，讓參觀業者走進未來醫療的想像空間。

全球高齡人口比例持續攀升，慢性病治療與照護需求也隨之增高，成為了醫療器材市場的成長動能，BMI Research的研究報告預估，全球醫療器材市場規模至2024年可成長至5352億美元，2021年至2024年之年複合成長率約為5.6%，醫療市場商機可期。Medical Taiwan台灣國際醫療暨健康照護展為全台最聚焦醫材展示的B2B專業展，串接醫材上下游供應鏈業者，內容涵蓋專業醫材成品、智慧醫療、科技應用、醫材原物料、工業製造及醫療相關服務，本年台北市醫療器材商業同業公會將攜手醫療器材商業同業公會全國聯合會組團擴大展出，以呈現17類醫材的完整性及多樣性為目標。

去年Medical Taiwan吸引超過6000位參觀者，較前一年成長13%，參觀者中以具決策權的管理階層占最大比例，並以產品採購及了解市場趨勢為主要目的，顯見醫療展具媒合交流重要性。展覽期間也將舉辦「一對一採購洽談會」、「產業論壇」及「新品發表」等活動，為參展企業打開拓銷新局面。