連鎖醫材通路杏一(4175)今日公布去年成績單，去年12月營收為歷史次高，今日人氣爆棚，股價穩漲約1.6%，直接跳過月線。

杏一受惠2022年12月周年慶效益，門市、商場和電商均創下亮眼的成績，挹注12月營收達7.36億元，有雙位數成長，年增率為12.09%。全年度營收為72.33億元，年增10.56%。

杏一於去年12月舉辦周年慶，不僅回饋消費者，同時更提升業績。觀察12月商品銷售狀況，除醫材外，保健食品營業額成長超過1成，尤其是杏一自有品牌「御護」系列商品衝出佳績。

杏一12月周年慶活動，分別成功提高來客數及客單價同步成長約1成左右，加上去年20家新展門市的加入，以及醫院逐步解除管制，醫院型門市顧客回籠，使杏一門市於去年創下佳績。除此，電商也因同步於線上推行周年慶，業績突飛猛進，去年12月有近7成的年增率成長幅度。

商場的部分，因醫院看病人流回籠，加上去年底前因屏榮醫院商場和義大醫院商場的加入，提高租金收入。截至目前，杏一台灣醫院型商場共有20座，學校型商場2座。

展望未來，杏一門市擴張策略不變，今年以拓展1成新展門市為目標，並且主要往社區型門市發展，未來將努力深化社區經營。另外，杏一商場同樣規畫擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約200-400坪，採複合式經營，與不同性質的零售通路或主題餐廳等聯手。