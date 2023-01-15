新竹市東門市場日前發生攤位油鍋不慎起火，火勢沿排油煙管油垢竄燒釀成火災，所幸及時撲未造成嚴重損失。新竹市消防局統計，光是去年因排油煙管堆積油垢未清造成延燒就有4件，呼籲業者及民眾利用年終大掃除一併清洗排油煙管油垢，確保烹飪安全。

東門市場日前發生一起攤位炊事不慎火災案件，為油鍋不慎起火，火勢沿排油煙管油垢竄燒造成火災，所幸及時發現並撲滅火勢，未造成嚴重損失。新竹市長高虹安表示，農曆春節將至，市民採買及聚餐之需求增加，餐廳也多半顧客盈門，特別提醒市民及店家務必要留意用火用電安全。

消防局也指出，住宅火災以電氣因素為最多，多因電線短路或使用電器過負載造成，加上天氣轉濕冷，民眾使用電暖器及除濕機的頻率增加，消防局統計，近2年冬季火災中，電暖器火災有3件、除濕機火災4件。其中，電暖器火災皆因民眾使用時熱源不慎接觸可燃物引起火災，4起除濕機火災則皆為公告召回的瑕疵除濕機釀禍。

消防局提醒，民眾用火、用電須注意用電不過載，適度使用延長線，家中不用電器插頭要拔除；年節烹飪用火不離視線、排油煙機（管）要定時清洗；電暖器及除濕機耗電高，應使用獨立插座，不可使用延長線；電暖器發熱源與可燃物應保持適當距離；使用除濕機前，應比對標檢局召回機種公告（計12廠牌54款型號），如為召回機種切勿使用，應儘速聯絡廠商免費回收檢修；透天厝建議加裝住宅用火災警報器，為住宅安全把關。

此外，消防局指出，每年12月至隔年2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，呼籲民眾使用燃氣器具一定要保持通風，尤其陽台有裝設熱水器，應避免晾掛大量衣物而阻礙通風，勿將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，如有此情形，應更換為強制排氣型熱水器，保持居家環境的通風良好，才能確實防範一氧化碳中毒意外發生。