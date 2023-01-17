台南市安南區工明南一路一家科技公司，17日凌晨4點多驚傳爆炸聲響，台南市消防局獲報趕抵現場，工廠外的周邊馬路散落大量雜物、鐵器等，但廠內沒發現火煙，消防人員逐層搜索也確認沒有化學物質外洩，發生爆炸位置則在4樓，至於爆炸原因仍待火調科調查釐清。

台南市安南區工明南一路一家科技公司，今天凌晨4點多驚傳爆炸。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市消防局今天凌晨4點27分接獲民眾報案，指安南區工明南一路一家科技公司發生火災，現場還傳出爆炸聲響，消防局出動12車35人到場搶救，逐層搜索，直到凌晨5點24分，都沒有發現火煙，也確認無化學物質外洩，現場已交由廠方處理。

台南市安南區工明南一路一家科技公司爆炸，雜物飛噴到馬路上。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

據消防人員表示，發生爆炸的位置在4樓，爆炸面積約25平方公尺，財損約2萬元，但爆炸原因仍不清楚，須待火調科進一步調查釐清。據了解，該技科公司主要經營清潔工程、貴金屬回收清潔等，這場爆炸威力之大，也把許多雜物炸飛到路面，所幸意外發生當下，並無人車經過，否則後果不堪設想。